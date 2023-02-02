В Севастополе возбудили дело по факту гибели рабочих при пожаре в бытовках

В Севастополе возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих при пожаре в строительных бытовках в Балаклавском округе города. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Пожар произошел ночью 2 февраля в поселке Сахарная Головка. По данным ведомства, горел строительный модуль, в котором проживали около 100 рабочих. По данным МЧС России, огонь распространился на площади 200 кв. м.

Открытое горение ликвидировано. Пожарные обнаружили тела пятерых человек. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате происшествия погибли семеро рабочих.

«На объекте работала компания ДСК. Это субподрядчик компании ВАД. Нашего опытного и надежного подрядчика, приношу им и родственникам погибших свои соболезнования»,— отметил господин Развожаев.

Как сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на экстренные службы, судьба еще пятерых человек остается неизвестной. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Анастасия Донскова

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