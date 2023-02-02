Зубная паста и путевки в пансионаты в Удмуртии стали дешевле за неделю

В Удмуртии в период с 24 по 30 января изменились цены на ряд продовольственных товаров. По данным Удмуртстата, стоимость столовой свеклы выросла на 11,5%, репчатый лук — 9,5%, огурцы свежие — 6,4%, морковь — 5%, картофель — 3,9%, бананы — 3,7%, мука пшеничная — 2,5%.

Вместе с тем маргарин стал дешевле на 4,2%, а колбаса полукопченая и варено-копченая — 3,5%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожала туалетная бумага на 2,3%. Снизилась цена на зубную пасту на 3,5%.

Из услуг, включенных в еженедельный мониторинг, повысилась средняя стоимость проживания в гостинице 4-5 звезд на 3,5%, в хостеле — на 2,1%. Снизилась стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты на 3%.