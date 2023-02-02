Латвия готова разблокировать 30 тыс. т российских удобрений после компенсации за их хранение

Латвия готовится отправить в Африку 30 тыс. т российских удобрений, заблокированных в порту Риги, но требует денежную компенсацию за их хранение. В «Уралхиме» заявили, что не отказываются от возмещения и ждут оформления всех документов.

«Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) в ближайшее время планирует отправить первую партию (удобрений.— продаж"Ъ") в объеме 30 тыс. т»,— сообщили Forbes в МИД Латвии.

В «Уралхиме» изданию заявили, что тесно взаимодействуют с ООН для организации таких благотворительных поставок. Представитель компании уточнил, что груз отправится в Кению.

«Помимо самих удобрений группа жертвует денежные средства для покрытия всех расходов на хранение, перевалку, фрахт и упаковку груза»,— добавил он. Сумму предполагаемых расходов представитель компании не назвал.

В начале декабря латвийский МИД сообщал, что в стране хранится 200 тыс. т российских удобрений, на которые наложены санкции. Позже было принято решение безвозмездно передать их странам Африки и Латинской Америки, которые на фоне вооруженного конфликта на Украине столкнулись с нехваткой продовольствия.

Дарья Эрозбек