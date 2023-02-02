В Саратове нет средств на окончание работ в новом корпусе школы №77

Администрация Саратова, региональное правительство и спикер Госдумы Вячеслав Володин будут вместе искать средства на достройку пристройки к школе №77. Об этом во время визита в областной центр заявил парламентарий.

Он упрекнул чиновников в том, что выделенные на новый корпус средства были потрачены неэффективно, в итоге на завершение работ средств нет.

«Сломали то, что можно было не ломать. Заплатили за то, за что можно было не платить. В итоге средств нет. Поэтому мы договорились: недостающую сумму будем делить на троих и искать каждый со своей стороны», – отметил господин Володин.

Ответственные за строительство пообещали, что школу сдадут до 1 сентября.

Марина Ковалева