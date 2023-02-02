Ремонт детских оздоровительных лагерей в Татарстане обойдется в 396 млн рублей

На ремонт шести детских оздоровительных лагерей в Татарстане потратят 396 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

В частности, наибольшую сумму (124 млн руб.) потратят на ремонт стационарно-оздоровительного лагеря «Лесная страна» в Муслюмовском районе. Еще 94 млн руб. пойдут на капремонт лагеря «Мечта» в Зеленодольском районе. Тройку лидеров здесь замыкает лагерь «Свияга» в Апастовском районе (75 млн руб.).

Также будут отремонтированы лагерь «Солнышко» в Высокогорском районе (51 млн), лагерь «Чайка» в Зеленодольском (41) и лагерь «Звездный в Лаишевском (8,6).

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Деньги будут выделены из регионального бюджета.

"Ъ-Казань"