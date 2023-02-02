Достопримечательности Рыбинска украсит подсветка

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал выполнить декоративную подсветку достопримечательностей Рыбинска, сообщил господин Евраев в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

На главном храме города — Спасо-Преображенском соборе — подсветка будет заменена на новую. Ряд других объектов получит художественное освещение впервые. В первую очередь ее выполнят на здании музея-заповедника (Новой биржи).

«Также она украсит Лоцманскую биржу, Никольскую часовню, пожарную каланчу, драмтеатр. После ремонта проработаем и проект архитектурной подсветки для моста. Часть объектов будет реализована уже этим летом»,— написал Михаил Евраев.

В 2022 году декоративная подсветка была выполнена в Ярославле. Департамент региональной политики заключил контракт на освещение 62 объектов общей стоимостью 300 млн руб, работы выполняло ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Антон Голицын