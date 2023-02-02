Рэп-исполнителя из Удмуртии Владимира Качина объявили в розыск за долги по алиментам на сына

В столице Удмуртии судебные приставы разыскивают рэп-исполнителя Владимира Качина, который не выплачивает алименты на содержание своего сына 2016 года рождения. Общая сумма задолженности составила 419 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФССП по Удмуртии Фото: Пресс-служба УФССП по Удмуртии

Так, по решению суда, мужчина обязан выплачивать на содержание своего сына алименты в размере 1/4 части всех видов дохода. Официально Владимир Качин не трудоустроен, однако выступает в музыкальном дуэте под псевдонимом «NEST» и ведет творческую деятельность в качестве артиста и звукорежиссера.

Жизнью своего сына мужчина не интересуется, а также не принимает участие в его воспитании. При этом исполнитель скрывается от судебных приставов.