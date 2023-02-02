В Челябинской области число вакансий для операторов контакт-центров выросло на 72%

В январе количество вакансий для операторов контакт-центров в Челябинской области выросло на 72% по сравнению с декабрем 2022 года. Это связано с низким заработком таких работников и миграцией кадров, отмечают эксперты сервиса «Зарплата.ру». Медианная зарплата специалистов контакт-центров в январе составила 30 тыс. руб.

В то же время в регионе за месяц на 15% увеличилось число вакансий для продавцов-консультантов. Их востребованность связывают с активным развитием онлайн-ритейла и высокой ротацией кадров из-за небольших зарплат в этой сфере. Медианная зарплата продавцов-консультантов в минувшем месяце составила 27,5 тыс. руб.

Эксперты «Зарплаты.ру» отмечают, что с октября из-за объявленной частичной мобилизации начал расти спрос на «мужские специальности». Так, в январе по сравнению с декабрем стало на 14% больше предложений о работе для электромонтажников, на 12% — для инженеров-механиков, на 4% — для разнорабочих.