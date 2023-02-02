Адвокат в Уфе получил 1,5 млн рублей за незаконную помощь клиенту

Уфимский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», это Равиль Гимаев.

По версии следствия, в октябре прошлого года Равиль Гимаев защищал интересы жителя Уфимского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Юрист ввел супругу своего доверителя в заблуждение о возможности отмены меры пресечения в виде заключения под стражу, а также изменения статуса подозреваемого на свидетеля, говорится в сообщении. Подсудимый получил от женщины 1,5 млн руб. якобы для дальнейшей передачи сотрудникам полиции. При получении денег его задержали сотрудники правоохранительных органов. Адвокат вину признал.

Влада Шипилова

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