В 2022 году приставы края продали 200 автомобилей должников

В 2022 году сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю арестовали 2 тыс. автомобилей, принадлежащих должникам. Общая стоимость арестованного имущества составила 600 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Самые дорогостоящие автомобили, подвергшиеся аресту, — Lexus RX 350 стоимостью 6 млн руб. и Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic стоимостью 5 млн руб. Дороже всех с торгов были проданы арестованные за долги владельцев Тoyota Land Cruiser Prado и Renault Kaptur. В результате их продажи в первом случае взыскателю возвращена сумма в размере 990 тыс. руб., во втором — 958 тыс. руб.

Всего на реализацию в прошлом году передано 700 автомобилей на сумму 300 млн руб., продать удалось 200 машин. Взыскателям перечислено 50 млн руб. Еще 130 машин стоимостью 55 млн руб. приняты взыскателями в счет погашения долга.