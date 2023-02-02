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МУП «Полигон» перестанет быть предприятием

Администрация Перми выпустила постановление о реорганизации МУП «Полигон» в МБУ «Полигон». Как указано в документе, подписанном и. о. главы администрации города Эдуардом Хайруллиным, реорганизация «Полигона» пройдет в форме преобразования. Минувшей осенью в мэрии Перми сообщали о создании структуры МБУ «Полигон», которая займется сносом расселенных аварийных домов.

По данным, имеющимся в Kartoteka.ru, в настоящее время «Полигон» находится в процессе реорганизации. На сайте учреждения указано, что оно занимается санитарной очисткой и содержанием территории Перми, в том числе сбором, утилизацией и переработкой отходов. С 2018 года «Полигон» возглавляет Василий Быков.

Ранее в мэрии Перми сообщали, что МБУ «Полигон» будет заниматься сносом аварийных домов в качестве технического исполнителя работ, а не заказчика. Это позволит более оперативно сносить расселенные дома, а также сократит затраты бюджета. Над проектированием сноса «аварийки» продолжит работать МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми».

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