Чехия, Польша и Словакия вышли из двух подконтрольных России постсоветских банков

Чехия, Польша и Словакия завершили выход из двух международных банков с контрольным пакетом акций, принадлежащим России, сообщил Reuters со ссылкой на Министерство финансов Чехии. Как отмечает агентство, зависимость этих банков от России «уходит корнями в советское время».

Чехи начали выходить из базирующегося в Будапеште Международного инвестиционного банка (МИБ) и московского Международного банка экономического сотрудничества в начале 2021 года и пообещали ускорить процесс после ввода российских войск на Украину. Прага опасалась, что Москва будет использовать кредитные организации для обхода санкций.

Польша и Словакия также завершили свой выход из банков, Румыния выйдет из них в июне. Болгария, как ожидается, последует за ней и сделает это в этом году, говорится в заявлении чешского Министерства финансов.

«На прошлой неделе, спустя 33 года, Чешская Республика покинула два постсоветских банка, Международный банк экономического сотрудничества и Международный инвестиционный банк»,— заявил на пресс-конференции министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Он сказал, что правительству до сих пор не удалось согласовать условия возврата своей доли капитала банков на общую сумму €64 млн.

«Мировое соглашение не было достигнуто в двух постсоветских банках, в случае с МИБ главным образом из-за крайне неблагоприятной позиции руководства банка и остальных членов во главе с Россией»,— пояснил господин Станюра.

Он добавил, что Чешская Республика рассмотрит юридические шаги, включая арбитражное разбирательство, в отсутствие «реалистичного» соглашения с банками.

Дарья Эрозбек