Предприятие «Фармаимпекс» из Удмуртии ускорит процесс штучной сборки на 30% благодаря новому алгоритму

Предприятие из Удмуртии ООО «Фармаимпекс», участвующее в нацпроекте «Производительность труда», внедрило в работу новый алгоритм штучной сборки на складе компании в Тюмени. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, доработка позволит ускорить процесс на 30%, а также значительно снизить количество ошибок сборки и количество шагов, которое делают сотрудники склада за смену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Кроме того, новый алгоритм уменьшит количество переработок в сезон простуд, когда спрос на медикаменты значительно повышается.

Всего предложения по уменьшению затраты времени и ускорению сборки продукции для регионального склада в Тюмени внесли трое человек. Средняя отгрузка на региональный склад составляет целую фуру или 33 паллеты. Отмечается, что с началом реализации нацпроекта на предприятии было принято решение начать разработку положения, регламентирующее порядок работы с механиками внедрения предложений по улучшению.