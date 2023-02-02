Двое саратовцев три года продержали в рабстве женщину

В Саратове 35-летний и 37-летний браться осуждены по п. «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда) и ч. 3 ст. 30 - п.п. «а, в, г, з» ч.2 ст.126 УК РФ (покушение на похищение человека). Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что в 2016 году мужчины нашли и привлекли к труду незнакомую им 25-летнюю женщину. Они держали ее в сарае на территории дома в селе Клещевка, кормили, контролировали ее труд и при помощи насилия и угроз пресекали попытки бегства. Девушка находилась в рабстве до 2019 года. В конце декабря 2019 года ей удалось сбежать при помощи других людей на автомобиле. Между спасителями и злоумышленниками по дороге в Саратов возникла погоня. В областном центре потерпевшая обратилась в полицию.

Подсудимым назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

Марина Ковалева