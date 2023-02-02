Кубань заняла второе место в РФ по продажам препаратов для повышения потенции

Краснодарский край занял второе место в рейтинге регионов РФ по продажам лекарственных препаратов для повышения потенции в 2022 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование системы товарной маркировки «Честный знак».

На 1 тыс. взрослых мужчин, проживающих в крае, в среднем продавали по 210 упаковок средств. Кубань разделила второе место с Московской областью и Камчатским краем. Первую позицию в списке занял Санкт-Петербург (218 упаковок на 1 тыс. человек). Третье место заняла Москва (205 упаковок).

Всего в России за 2022 год продали 9,4 млн упаковок средств для потенции на 7,3 млрд руб. В среднем на 1 тыс. взрослых россиян мужского пола пришлось 168 пачек этих лекарств. При этом продажи противозачаточных средств за год составили 15,2 млн упаковок на общую сумму 18,7 млрд руб.

Анастасия Донскова

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