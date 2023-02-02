СКА проиграл «Локомотиву» на домашнем льду третий матч подряд

ХК СКА уступил московскому «Локомотиву» в домашнем матче на арене Ледового дворца в Санкт-Петербурге со счетом 2:1. «Армейцы» встречались с «Локомотивом» второй раз за шесть дней. Встреча состоялась в рамках регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Единственный гол хозяев забил Марат Хуснутдинов (9-я минута). «Локомотиву» засчитали автогол рукой защитника СКА Григория Грязнова, записав его на «армейца» Георгия Иванова (24), также очко команде заработал Михаил Беляев (35).

СКА в 58 проведенных матчей набрал 91 очко и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Локомотив» на третьей строчке с 76 очками в 58 встречах.

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