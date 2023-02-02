13% работников в Ижевске убеждены в необходимости переработок

Среди опрошенных жителей столицы Удмуртии 13% тех, кто работает на территории компании, убеждены в необходимости регулярно трудиться после окончания рабочего дня. 16% удаленных сотрудников поддерживают это мнение, сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Еще 48% ижевчан, работающих из офиса, считают необходимыми редкие переработки, которые не становятся нормой жизни. Этого же мнения придерживаются 54% работников на дистанционном режиме. Категоричное мнение, что нужно выполнять все задачи исключительно в рабочее время, часто разделяют и очные, и дистанционные сотрудники — 39% и 30% соответственно.

При этом никогда не работают в личное время 21% удаленщиков и 17% офисных работников, однако ежедневно перерабатывают порядка 16% тех, кто ходит на работу, и 20% на дистанционном режиме.