Выдано разрешение на строительство дома бизнес-класса в центре Перми

ООО СЗ «Пермская» получило разрешение на строительство жилого комплекса бизнес-класса на ул. Пермской, 86, 88, 90. Работы будут проведены в форме реконструкции существующего здания на ул. Пермской, 86. Как сообщил «Ъ-Прикамье» гендиректор СЗ «Пермская» Илья Волков, разрешение было выдано 1 февраля. Компания начинает подготовительные работы на площадке, к строительным планируется приступить во II квартале года.

Площадь комплекса составит примерно 8 тыс. кв. м, включая жилой и коммерческий фонд. В состав объекта войдет несколько строений, включая отдельно стоящие особняки на первой линии ул. Пермской. «Было важно, чтобы новый объект поддерживал исторический масштаб улицы и не диссонировал в сложившихся панорамах. Поэтому было принято решение продлить фронт застройки улицы 2-х этажными особняками, а сам жилой дом будет размещаться в глубине участка», - пояснил гендиректор СЗ «Пермская».

Дом на ул. Пермская, 86, 88, 90 будет 9-этажным. В 2022 году по предложению Ильи Волкова на участке по ул. Пермской в 3,8 тыс. кв. м была повышена разрешенная высотность строительства с 6 до 9 этажей. Ранее эта земля принадлежала бизнесмену, владельцу отелей New Star и City Star Александру Полеву. Господин Полев занимался расселением жилья на этой территории и собирался возвести там торговый центр, но планы не реализовал. Площадка входит в состав достопримечательного места «Губернский центр». Теперь жилищным строительством объекта по этому адресу планирует заняться Илья Волков — совладелец нескольких юрлиц группы «Ливингстон», аффилированной с господином Полевым.