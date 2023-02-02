Больше 2 тысяч малоинвазивных операций провели в Республиканском онкодиспансере в Удмуртии в 2022 году

В Удмуртии хирурги-онкологи Республиканского онкологического диспансера провели более 2 тыс. малоинвазивных операций в 2022 году. Всего в медучреждении проводят более 9,8 тыс. операций ежегодно , сообщает пресс-служба минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Как рассказал заместитель главного врача РКОД по хирургии Ринат Тарасов, малоинвазивные операции проводят через небольшие проколы. Этот щадящий для пациента способ уменьшает травматичность и позволяет быстрее восстанавливаться.

Так, малоинвазивные операции провели пациентке с четвертой стадией рака толстой кишки и метастазом в печени. На первом этапе удалили опухоль кишечника, после чего была проведена малоинвазивная резекция печени. «Эта операция сложно выполнима даже для открытой хирургии, а в нашем онкодиспансере подобный объем вмешательства был выполнен впервые. В итоге пациентка уже на восьмые сутки уже была выписана из стационара, сейчас она чувствует себя хорошо»,— рассказал господин Тарасов.