Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 08:11

Больше 2 тысяч малоинвазивных операций провели в Республиканском онкодиспансере в Удмуртии в 2022 году

В Удмуртии хирурги-онкологи Республиканского онкологического диспансера провели более 2 тыс. малоинвазивных операций в 2022 году. Всего в медучреждении проводят более 9,8 тыс. операций ежегодно , сообщает пресс-служба минздрава республики.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Как рассказал заместитель главного врача РКОД по хирургии Ринат Тарасов, малоинвазивные операции проводят через небольшие проколы. Этот щадящий для пациента способ уменьшает травматичность и позволяет быстрее восстанавливаться.


Так, малоинвазивные операции провели пациентке с четвертой стадией рака толстой кишки и метастазом в печени. На первом этапе удалили опухоль кишечника, после чего была проведена малоинвазивная резекция печени. «Эта операция сложно выполнима даже для открытой хирургии, а в нашем онкодиспансере подобный объем вмешательства был выполнен впервые. В итоге пациентка уже на восьмые сутки уже была выписана из стационара, сейчас она чувствует себя хорошо»,— рассказал господин Тарасов.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...