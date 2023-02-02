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VERRA вошла в Топ-30 лучших работодателей России

Компания VERRA вошла в число лидеров «Рейтинга работодателей России – 2022», представленного компанией HeadHunter.

VERRA участвует в рейтинге с 2020 года. За последний год вошла в топ-30 компаний России с численностью сотрудников до 1 тыс. человек. С гордостью можно отметить, что VERRA – единственная автомобильная компания, которая вошла в топ-30 России в данной категории, уверенно подтвердив, что это лучшее место для работы и развития автомобильного бизнеса страны.

Анна Бояршинова, генеральный директор VERRA: «Для нас полученный результат – это своего рода признание и благодарность за вклад в развитие людей. Нам нравится работать вместе. Я всегда с гордостью делюсь показателями среднего срока работы сотрудников в компании, у нас он больше девяти с половиной лет. И каждый в команде VERRA знает, что компания заинтересована в его развитии и всегда поможет, если в этом есть необходимость. У нас сильная корпоративная культура, свой университет и различные программы поддержки. Нам есть чем гордиться и чем встретить новых сотрудников».

Рейтинг работодателей России – самый масштабный и авторитетный HR-рейтинг страны, представленный кадровой компанией HeadHunter.

Анализ каждой компании проводится экспертами с трех сторон:

– оценка развития HR-процессов в компании;
— внешняя оценка. Мнение кандидатов, ищущих работу. Они выбирают компании, в которых хотели бы работать;

— внутренняя оценка. Готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя.

ООО «ТЕРРА-МОТОРС»

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