Предприниматели Челябинской области реструктурировали кредиты на 12,6 млрд рублей

С 1 марта по 31 декабря 2022 года представители малого и среднего бизнеса Челябинской области реструктурировали почти 2 тыс. кредитов на сумму 12,6 млрд руб. Чаще всего бизнесмены меняли условия по ранее заключенным договорам в рамках закона о кредитных каникулах, реже – по собственным программам банков, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

В прошлом году кредитные каникулы предоставлены по 1,3 тыс. заявлений на общую сумму 4,6 млрд руб. По собственным программам банки реструктурировали по 625 обращениям предпринимателей на сумму 8 млрд руб.

Воспользоваться право на кредитные каникулы можно до 31 марта 2023 года. Заявку могут направить малые и средние предприятия, которые находятся в перечне пострадавших отраслей, и еще не обращались за отсрочкой.