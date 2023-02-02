В Сочи при столкновении Mustang с пассажирским автобусом пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля Ford Mustang и пассажирского автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла февраля около 20:35 на улице Донской. Сообщается, что водитель иномарки, двигаясь со стороны микрорайона Мамайка в сторону Краснодарского кольца, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и въехал в двигавшийся по ней рейсовый автобус (маршрут 81).

Водителя и пассажирку легкового авто госпитализировали. Троим пассажирам автобуса провели медицинский осмотр. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Донскова

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