Пермьстат: реальная зарплата в крае снизилась на 0,6%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае за ноябрь 2022 года составила 51,4 тыс. руб. По отношению к ноябрю 2021 года ее рост составил 12,3%. Реальная заработная плата в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем 2021 года уменьшилась на 0,6%. Об этом сообщает Пермьстат.

За январь-ноябрь 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Прикамье составила 50 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2021 года на 12,3%, реальная заработная плата уменьшилась на 2,4%.

Среди лидеров по росту заработной платы находятся риэлторы (+28,6%), работники транспортных предприятий (+18,2%) и сотрудники предприятий в сфере добычи полезных ископаемых (+17,8).