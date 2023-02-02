Бывший главный режиссер Театра-Театра предложил поставить «Лебединое озеро» на Каме

Бывший главный режиссер пермского академического Театра-Театра Владимир Гурфинкель предложил реализовать к 300-летию Перми театральный проект — показать жителям и гостям краевой столицы балет «Лебединое озеро» на воде. Своей идеей господин Гурфинкель поделился с «РБК-Пермь». «Очень хотелось в юбилей города в 00:00 часов поставить “Лебединое озеро” на воде для всего города. Посадить огромный оркестр на плот. Сделать так, чтобы зритель сидел на берегу Камы, а артисты балета подъезжали на гребных лодочках. Сделать на этом плоту фантастический фейерверк, заряды которого поднимались бы из-под воды. Хочу соединить классический балет, пермский вариант балета, водную гладь и современную пиротехнику»,— рассказал изданию режиссер.

Владимир Гурфинкель пояснил, что такая задумка родилась в столице Прикамья еще в годы Великой Отечественной войны. Несколько лет назад он вместе с командой придумал, как ее можно реализовать, и предложил идею предыдущему руководству региона, но не нашел поддержки, хотя, по мнению господина Гурфинкеля, «Пермь всегда готова к безумствам».

Владимир Гурфинкель работал главным режиссером Театра-Театра с 2014 года до ноября 2018-го. До этого занимал должности режиссера-постановщика и директора театра. В 2012–2013 годах работал над созданием городков фестиваля «Белые ночи» на пермской эспланаде. В этом году господин Гурфинкель выступил художественным руководителем ярмарки народных промыслов, которую ежегодно проводит компания «Пермская ярмарка». Под его руководством мероприятие сменило название на «Промыслы. ПроСмыслы» и поменяло концепцию, став театрализованным.