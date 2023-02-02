За кражу нефтепродуктов с завода под Иркутском задержаны 12 человек

Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области задержаны 12 человек по подозрению в хищении нефтепродуктов с одного из заводов. За кражу (ст. 158) им грозит лишение свободы до двух лет.

По версии следствия, с августа 2022 года по январь 2023 года 8 работников завода по производству масел одного из нефтеперерабатывающих предприятий региона в пустых бочках из-под сырья незаконно вывозили и сбывали моторные масла. По данным «Интерфакса», речь идет о заводе АО «АНХК». В схеме по вывозу и реализации масел участвовали также три сотрудника охраны предприятия, способствующие беспрепятственной транспортировке. Непосредственно вывозом с территории компании занимался водитель подрядной организации, обслуживающей нефтехимическую компанию. Задержали подозреваемых в момент очередной перевозки похищенного.

В ходе следственных мероприятий силовиками изъято у участников схемы свыше 30 тар с моторным маслом объемом 200 л на сумму более 2 млн руб.

Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных – обязательство о явке.

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Лолита Белова