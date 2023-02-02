Новосибирская «Сибирь» пропустила «Ак Барс» на первое место на «Востоке» КХЛ

Матчи с участием сибирских клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 1 февраля привели к перестановкам в верхней части турнирной таблицы конференции «Восток». Завершая серию игр на Дальнем Востоке, новосибирская «Сибирь» встречалась с хабаровским «Амуром», а омский «Авангард» – с владивостокским «Адмиралом».

«Сибирь» уступила со счетом 0:3, пропустив две шайбы во втором периоде и еще одну в третьем. «Авангард», напротив одержал победу. Основное время и овертайм его матча с приморцами завершились со счетом 2:2. У омичей забили Арсений Грицюк и Владимир Ткачев. Решающую шайбу в серии послематчевых буллитов провел американский нападающий «Авангарда» Рид Буше.

Осечка «Сибири» позволила казанскому «Ак Барсу» выйти на первое место на «Востоке». У них по 75 очков, но команда из Татарстана находится выше по дополнительным показателям. «Авангард» вышел на четвертое место с 71 очком. Он на два очка отстает от екатеринбургского «Автомобилиста».

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Валерий Лавский