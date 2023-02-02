На Алтае школьного повара будут судить за массовое отравление детей

В Республике Алтай завершено расследование дела о массовом отравлении учащихся Чергинской общеобразовательной школы. Обвиняемой по делу проходит повар учебного учреждения, которой вменятся в вину ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей), сообщили в следственном ведомстве.

По версии следствия, 15 ноября 2022 года повар при приготовлении винегрета добавила продукт, не проходивший лабораторных исследований и содержавший бактерию. Три десятка учащихся отравились. В настоящее время жизни и здоровью школьников ничего не угрожает.

Школа находится в селе Черга Шебалинского района республики.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев