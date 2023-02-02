Руководитель фракции ЛДПР предложил переименовать социальный комитет краевого заксобрания

Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников предложил дополнить название комитета краевого парламента по социальной политике словами «и по делам ветеранов». Также депутат предлагает поручить комитету «курировать всю законотворческую деятельность, связанную с ветеранами (боевых действий - “Ъ-Прикамье”)».

Соответствующее обращение Олег Постников направил председателю заксобрания Валерию Сухих 1 февраля. Документ имеется в распоряжении редакции. По словам господина Постникова, наделение комитета дополнительными полномочиями связано с решением о создании Федерального агентства по работе с ветеранами боевых действий.