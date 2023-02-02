Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали вторую победу подряд на тай-брейке

В чемпионате российской мужской волейбольной Суперлиги новосибирский «Локомотив» 1 февраля встретился на своей площадке с «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор). Для определения победителя командам пришлось сыграть тай-брейк.

Первые два сета выиграли гости, причем, второй – с разгромным счетом. Только после этого новосибирцам удалось переломить ход матча. Итоговый счет – 3:2 (23:25, 15:25, 25:16, 25:21, 15:9). Больше всего очков «Локомотиву» принес доигровщик Омар Курбанов – 24.

Эта победа в 21-м туре стала для сибиряков второй подряд со счетом 3:2. 28 января они обыграли санкт-петербургский «Зенит».

«Локомотив» идет на четвертом месте в турнирной таблице, у команды 41 очко. Он опережает идущее пятым белгородское «Белогорье» на три очка. 11 февраля эти команды встретятся в Туле.

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Валерий Лавский