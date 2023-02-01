В Татарстане отредактируют более 200 законов после изменения конституции

Депутаты Госсовета Татарстана планируют внести изменения более чем в 200 региональных законов в связи с принятием поправок в конституцию республики. Об этом сообщил спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.

«Изменения в Конституцию внесены. Через профильные комитеты нам в ближайшее время придется около 200 законов проработать. И внести изменения в действующие законы республики применительно к конституционным поправкам»,— сказал он (цитата по «Татар-информу). Также он пояснил, что будут переписаны указы президента Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, 26 января Госсовет Татарстана одобрил новые поправки в конституцию, согласно которым президент Татарстана станет главой (раисом) республики уже с 6 февраля 2022 года (изначально предполагалось, что должность президента сохранится до окончания полномочий господина Минниханова). Также из основного закона убираются поминания суверенитета и договора о разграничении полномочий с федеральным центром, статья о гражданстве Татарстана, обязанность руководителя республики владеть татарским языком.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"