В Татарстане рассчитывают на возобновление публикации деклараций депутатов после окончания СВО

Власти Татарстана считают, что практика публиковать персональные сведения о доходах и имуществе депутатов может возобновиться после окончания специальной военной операции (СВО) России на Украине.

«Насколько я понимаю, эта связано с особенностями существовании РФ в настоящее время»,— объяснил намерения федеральных властей отменить публикации деклараций депутатов представитель управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов. Он считает, что эта инициатива «никак не связана с противодействием коррупции». «Как только обстоятельства изменятся, я думаю, что все это откатится обратно»,— предположил он.

Как сообщал «Ъ», ранее Госдума одобрила законопроект, согласно которому депутаты региональных и муниципальных парламентов, которые осуществляют свои полномочия «без отрыва от основной деятельности», будут разово подавать декларации о доходах «в течение четырех месяцев со дня избрания». Кроме того, информация о доходах всех региональных депутатов (включая оплачиваемых) будет публиковаться на сайтах парламентов лишь в обобщенном виде, без указания персональных данных. Ко второму чтению была одобрена норма, предполагающая аналогичные послабления для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Если закон одобрят, то нововведения вступят в силу с 1 марта.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"