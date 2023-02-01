Бывшего главу казанской УК «Экопарка Дубрава» осудят за хищение более 6,5 млн рублей

В Приволжский райсуд Казани передано уголовное дело бывшего руководителя ООО «УК «Экопарк Дубрава» и «Экопарк сервис». Он обвиняется в присвоении и растрате (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 6,5 млн руб., сообщила прокуратура Татарстана.

Ведомство не назвало имя обвиняемого, но уточнило, что ему 35 лет и речь идет о 2015-2021 годах. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», тогда УК «Экопарк Дубрава» возглавлял Руслан Хакимов.

По информации прокуратуры, в частности, фигуранту предъявлено присвоение цифровой и бытовой техники компании на сумму более 900 тыс. руб., хищение 545 тыс. руб. после продажи принадлежащего организации трактора «Беларус-82.1» за 650 тыс. руб., присвоение 1,5 млн руб. от сделки с коммерческой организацией на оказание услуг вахтеров в дамках «Экопарка Дубрава».

«В 2021 году под предлогом оплаты услуг текущего ремонта многоквартирных домов по договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем, фигурант присвоил еще более 1,3 млн рублей»,— отмечает надзорное ведомство.

Кроме того, обвиняемый за счет средств возглавляемой им компании арендовал себе квартиру в Казани в общей сложности за 672 тыс. руб.

Свою вину он признал частично и возместил ущерб на 740 тыс. руб., уточнила прокуратура. В настоящее время он находится под арестом.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"