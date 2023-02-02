Сети протянулись через суд

Федеральная программа консолидации мелких частных электросетевых компаний может столкнуться с трудностями. Суды в споре «Россетей» с ингушским «Энергоинвестом» пришли к выводу, что консолидатор обязан платить рыночную цену за пользование чужими активами, даже если у него нет договора аренды. Решение может привести к возникновению убытков у консолидатора и росту тарифов, а также усилить позиции частных сетей в процессе поиска покупателей, говорят аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Крупная сетевая компания при консолидации мелких организаций обязана платить за бездоговорное пользование чужими электросетями и не всегда может компенсировать потери электроэнергии в сетях, которыми пользуется. К таким выводам пришли суды, рассмотрев спор между «Россетями» и ингушской компанией «Энергоинвест», который возник на фоне программы консолидации территориальных сетевых организаций (ТСО).

«Россети» и власти Ингушетии имеют соглашение о консолидации ТСО, поэтому «Энергоинвест» в 2018 году сразу после покупки сетевых активов решил передать их в аренду госхолдингу. «Энергоинвест» не имел статуса ТСО и выручки от передачи электроэнергии. Переговоры затянулись, а договор аренды так и не заключили.

«Россети» первыми подали иск к «Энергоинвесту» с требованием взыскать с него как с владельца ЛЭП 1,35 млрд руб. за компенсацию технологических потерь электроэнергии в его сетях за 2019 год. Но «Энергоинвест» подал встречный иск о взыскании платы за бездоговорное пользование его ЛЭП. Арбитражные суды трех инстанций отклонили иск «Россетей», а встречный иск «Энергоинвеста» удовлетворили. Суды признали, что дочерняя организация «Россетей» фактически 20 месяцев без договора аренды владела электросетями «Энергоинвеста» и должна заплатить 383,77 млн руб. за их использование. Цена была рассчитана привлеченными экспертами. Верховный суд (ВС) в октябре 2022 года отказался пересмотреть итоги спора и не стал передавать дело в экономколлегию по жалобе «Россетей». Параллельно «Россети» подали к компании второй иск на взыскание потерь на 505 млн руб. за 2020–2021 годы: сначала госхолдинг проиграл спор, но затем кассация отправила дело на новое рассмотрение, слушание назначено на 9 февраля.

Споры о взыскании потерь в сетях не редкость, и суды обычно следуют одному подходу в толковании закона — владельцы электросетевого имущества должны оплачивать потери электроэнергии, говорит юрист NSP Сергей Бахмисов. Здесь же суд решил, что «Энергоинвест» был лишь юридическим собственником, а фактическим владельцем (арендатором) спорного участка сетей были сами «Россети», поэтому они и должны нести эти расходы, добавляет юрист. В определении ВС от 6 октября 2022 года отдельно подчеркивалось, что «Россети Северный Кавказ» «под различными предлогами» уклонялись от заключения договора, хотя «Энергоинвест» предлагал сдать им в аренду объекты за 2,7 млн руб. в месяц, что «значительно ниже рыночной стоимости».

В «Россетях» сказали “Ъ”, что суды, по их мнению, рассмотрели дела при неправильном применении норм законодательства, а ВС не рассматривал дело по существу. Недавно «Россети Северный Кавказ» направили жалобу на имя председателя ВС, попросив передать дело в коллегию для пересмотра. В госхолдинге отмечают, что из-за «неверного толкования норм права формируется негативная судебная практика квалификации отношений между сетевыми компаниями и иными собственниками сетей».

Точно оценить сумму претензий за пользование чужими сетями, которая может быть предъявлена их собственниками к «Россетям», сложно. В отчетах «Россетей» нет данных о том, как часто госхолдинг при консолидации не заключает договоры аренды с ТСО. Согласно исследованию РАНХиГС, «Россети» при консолидации до середины 2019 года брали в аренду около 46% консолидируемых объектов, покупали — 16,6%, а около 6,6% брали во временное пользование, в том числе «безвозмездное».

В решении суда нет формальных препятствий для консолидации ТСО, говорят в «Сообществе потребителей энергии»: «Другое дело, что теперь получить чужие сети почти даром будет практически невозможно, а сразу учесть в тарифе справедливую цену аренды или покупки сетей не позволят тарифные ограничения. Темпы консолидации могут резко упасть, и, кроме того, может появиться много подобных споров».

Решение суда действительно может негативно повлиять на процесс консолидации ТСО. В частности, признание фактической бездоговорной аренды и установление рыночной цены владения в суде может привести к убыткам консолидатора, а повышение расходов на аренду мелких ТСО станет дополнительным фактором для роста тарифов, отмечает Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. Кроме того, суд посчитал одним из доказательств фактического владения активами проведение ремонтов: крупные электросети теперь будут менее мотивированы к ликвидации аварий на чужих ЛЭП без договоров аренды, рассуждает эксперт.

Впрочем, спорные моменты консолидации могут быть частично урегулированы после принятия закона о введении статуса системообразующей ТСО: законопроект не подразумевает рыночной компенсации использования объектов мелких организаций, размер компенсации предполагается ограничить величиной обязательных налогов (налога на имущество и земельного налога), поясняет Сергей Сасим. Решение суда при этом может усилить переговорные позиции собственников сетевых компаний, лишившихся статуса ТСО, в процессе поиска покупателя.

Полина Смертина, Анна Занина