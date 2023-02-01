В Краснодаре начнет вещать первое городское радио

Муниципальная телерадиокомпания (МТРК) «Краснодар» получила FM-частоту на радиовещание в кубанской столице, сообщает пресс-служба мэрии.

«Теперь у города будет свое радио. Я хочу пожелать, чтобы все получилось»,— отметила директор регионального департамента информационной политики Галина Жукова.

Новая радиостанция будет вещать на частоте 99,8 МГц. О дате первого выхода в эфир не сообщается. На новой радиоволне планируют транслировать новости, музыку, спортивные события и живые концерты краснодарских музыкантов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МТРК «Краснодар» зарегистрировано в 1997 году в Краснодаре. Руководит компанией Максим Жмутский. Основной учредитель — администрация Краснодара (77% доли УК). По итогам 2021 года выручка ТРК «Краснодар» составила 153,3 млн руб., чистая прибыль — 17,6 млн руб.

Наталья Решетняк

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