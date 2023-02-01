В Екатеринбурге открылась выставка дизайнера Ларисы Селяниной

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге открылась выставка «Странствия: впечатления, орнаменты, графика» художника и дизайнера Ларисы Селяниной. В экспозиции представлены работы-коллажи, на создание которых художника вдохновили путешествия по разным странам. Среди них Марокко, Япония, Непал, Перу, Мексика, Австралия и Америка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Художник и дизайнер Лариса Селянина Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Открытие выставки «Странствия: впечатления, орнаменты, графика» художника и дизайнера Ларисы Селяниной в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Художник и дизайнер Лариса Селянина Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Художник и дизайнер Лариса Селянина Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 4 Художник и дизайнер Лариса Селянина Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Открытие выставки «Странствия: впечатления, орнаменты, графика» художника и дизайнера Ларисы Селяниной в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Художник и дизайнер Лариса Селянина Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Художник и дизайнер Лариса Селянина Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

«Здесь, все рассказывает о том, как и откуда появляются коллекции», — рассказала Лариса Селянина на открытии выставки. Поездка в Перу вдохновила художника на создание одной из последних коллекций, которая была в разработке целый год. По словам Селяниной, коллекция находится в продаже уже два сезона и пользуется большим спросом. «Оказывается перуанские орнаменты нужны нашим людям, России», — отметила дизайнер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки «Странствия: впечатления, орнаменты, графика» художника и дизайнера Ларисы Селяниной в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Открытие выставки «Странствия: впечатления, орнаменты, графика» художника и дизайнера Ларисы Селяниной в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В работах дизайнер делится впечатлениями о поездках в виде путевого дневника и много рассуждает о моде. Исходя из своего опыта путешествий по разным странам, дизайнер заявляет о том, что модный человек рождается в Непале. «Я вижу здесь африканские маски, английский фарфор, мебель колонизаторов…вот почему сюда стремиться весь модельерский мир — Кензо и Гальяно… все сюда. Ничего не надо придумывать, все купить, смешать, какая красота», — говорится в описании работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки «Странствия: впечатления, орнаменты, графика» художника и дизайнера Ларисы Селяниной в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Открытие выставки «Странствия: впечатления, орнаменты, графика» художника и дизайнера Ларисы Селяниной в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В конце 2022 года дизайнер ездила в Марокко, куда она взяла несколько палантинов с марокканским орнаментом из будущей коллекции. Для дизайнера было важно «примерить» свое представление с реальностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Дизайнер Лариса Селянина — создатель марки трикотажа Larisa Selyanina. Она привозит из экспедиций по миру орнаменты разных культур и использует их для создания городской одежды. Ежегодно под ее брендом выходят две сезонные коллекции и несколько лимитированных капсул на собственном производстве в Екатеринбурге. Коллекции марки неоднократно были представлены на Неделе Моды в Москве, на индустриальных салонах Prt--Рorter Paris и Collection Premiere Moscow.

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Елена Медведева