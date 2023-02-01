Полетный план застройки

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о необходимости «разделить в равной степени» между строительными компаниями нагрузку на возведение социальной инфраструктуры в микрорайоне Аэропорт в Саратове. Об этом он сказал на совещании, посвященном развитию территории бывшего аэропорта Центральный. В микрорайоне планируют построить около 1 млн кв. м жилья. Участники строительного рынка отмечают, что могут быть заинтересованы в строительстве жилья только в случае предоставления им участков и коммунальной инфра­структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

Строительством микрорайона Аэропорт в Кировском районе Саратова займутся несколько организаций, между которыми власти намерены распределить нагрузку по возведению социальной инфраструктуры. Об этом на совещании, посвященном застройке территории бывшего аэропорта Центральный, объявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам главы региона, сейчас власти готовят проектно-сметную документацию по техническому присоединению земельного участка, на котором будет построен микрорайон, к системам водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. В ближайшее время начнется аналогичная работа по другим видам коммуникаций, сообщили в пресс-службе правительства региона. Синхронизацией строительства всех внутренних сетей займется оператор территории, на которого возложена функция генерального проектировщика, уточнили в обл­администрации.

«После ухода подрядчиков и застройщиков на этой территории не должно остаться проблем. В микрорайоне должна быть вся необходимая инфраструктура, и возводить ее необходимо одновременно с жильем»,— подчеркнул Роман ­Бусаргин.

Аэропорт Центральный, ранее принадлежавший ОАО «Саратовские авиалинии», прекратил работу 21 августа 2019 года по распоряжению на тот момент главы кабинета министров РФ Дмитрия Медведева. 16 июня прошлого года занимавший тогда пост главы Саратова Михаил Исаев подписал постановление о присвоении территории названия «микрорайон Аэропорт».

Функции единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета на территории бывшего саратовского аэропорта выполняет ФАУ «Рос­капстрой» (владелец 100% — Минстрой России). В числе его основных видов деятельности функции технического заказчика, строительного контроля и оценки квалификации специалистов в сферах строительства и ЖКХ.

В ноябре прошлого года «Рос­капстрой» выиграл два контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию магистральных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. Стоимость первого 1,24 млрд руб., второго — 360,5 млн руб. Работы выполняются в рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексное развитие территории бывшего аэропорта Саратов Центральный в Кировском районе Саратова». Заказчиком работ выступает областное ГКУ «Управление капитального строительства». Работы по строительству систем водоснабжения, согласно договору, должны быть завершены до конца 2024 года. Они предполагают два этапа: первый стоимостью 40,7 млн руб. должен быть завершен в 2023 году, второй на 1,2 млрд руб.— в 2024 году. То же самое и с контрактом на строительство систем водоотведения: стоимость первого этапа — 9,37 млн руб., второго — 351,1 млн руб.

Работы будут вестись на средства инфраструктурного бюджетного кредита, который Саратовской области одобрило правительство РФ. В июне прошлого года регион получил 1,68 млрд руб. на комплексное освоение территории бывшего аэропорта. Общий размер одобренного кредита — 4,4 млрд руб. На бюджетные средства должно быть сформировано новое общественное пространство, парки, ритейл, социальная и инженерная инфраструктуры.

По планам областной власти в новом микрорайоне до 2025 года возведут 926 тыс. кв. м жилья и свыше 500 тыс. кв. м нежилых зданий. Площадь застройки — 144 га. В микрорайоне обещают построить школы на 3850 мест и детские сады на 2120 мест. Проект планировки, который разрабатывало ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», предусматривает застройку жилыми домами по 5–14 этажей.

Бывший глава гильдии строителей Торговопромышленной палаты Саратовской области, гендиректор строительной компании ООО «Лафит плюс» Борис Чернодед считает, что строительные компании могут быть заинтересованы в возведении социальных объектов в том случае, если им будут предоставлены земельные участки и коммунальная инфраструктура. В противном случае, по его словам, их стоимость будет включена в цену жилья.

Сергей Петунин