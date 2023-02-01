В суде не отбили охоту

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор бывшему депутату Государственной думы от КПРФ Валерию Рашкину, признанному виновным в незаконной охоте. В апреле прошлого года Калининский районный суд в Саратовской области признал виновным его и предпринимателя Александра Гношева в том, что экс-депутат убил лося, не имея соответствующего разрешения на охоту, и попросил своего приятеля Александра Гношева помочь разделать и перевезти животное. Валерий Рашкин намерен обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Рашкин намерен обжаловать приговор в Верховном суде

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Валерий Рашкин намерен обжаловать приговор в Верховном суде

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Саратовской области состоялось заседание Первого кассационного суда общей юрисдикции, на котором рассматривалась жалоба бывшего депутата Государственной думы Валерия Рашкина на приговор районного суда о признании его виновным в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ). В апреле прошлого года Калининский районный суд приговорил Валерия Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, также ему запрещено охотиться в течение двух лет. Предпринимателю Александру Гношеву, который был признан соучастником преступления, суд назначил штраф 500 тыс. руб. с запретом охоты на год. На прениях прокурор запрашивал для депутата три с половиной года условно, а для его приятеля — штраф 1 млн руб. Защита же просила суд ограничиться судебным штрафом.

Рашкин и Гношев были задержаны в конце октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Лысогорском районе Саратовской области, поэтому дело рассматривалось по месту совершения преступления. Процесс занял чуть больше месяца и проходил в закрытом для прессы режиме из-за действующих в регионе эпидемиологических ограничений. В итоге суд установил, что Валерий Рашкин убил лося, не имея соответствующего разрешения на охоту, и попросил Александра Гношева помочь разделать и перевезти животное.

Согласно приговору, 28 октября примерно с 18 до 23 часов Валерий Рашкин, вооружившись карабином Браунинг, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, используя тепловизионный бинокль, выслеживал диких животных. Рядом с селом Урицкое он застрелил лося. «Осознавая, что с учетом веса и размера животного не сможет один произвести его переработку, погрузку и транспортировку, решил привлечь к совершению преступления своего знакомого Александра Гношева, который, не имея соответствующего разрешения на охоту, согласился»,— говорится в приговоре. При помощи ножей и топора они разделали тушу и погрузили в LADA Largus, после чего были задержаны сотрудником Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области. Ущерб животному миру оценили в 80 тыс. руб., что является крупным ущербом.

Александр Гношев полностью признал вину, Валерий Рашкин утверждал, что был уверен в том, что все необходимые разрешения имеются и охота на копытных ­разрешена.

После вынесения приговора Валерий Рашкин заявил, что считает его несправедливым и несоразмерным правонарушению.

В мае прошлого года Саратовский областной суд оставил приговор в силе, господин Гношев судебное решение не обжаловал.

«В кассационной жалобе осужденный Рашкин, ссылаясь на допущенные судами нарушения норм материального и процессуального законов, просил отменить обжалуемые судебные решения и прекратить производство по уголовному делу с назначением ему судебного штрафа»,— сообщили в кассационной инстанции, пояснив, что суд «не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ­осужденного».

Возбуждение уголовного дела и последующий приговор стали поводом для прекращения депутатских полномочий Валерия Рашкина. Его место в Госдуме передали Анастасии Удальцовой. Господин Рашкин попытался оспорить лишение мандата, ссылаясь на то, что районный суд не назначал наказание в виде запрета на определенную деятельность. Коммунист называл решение «политической расправой над оппозиционным ­депутатом».

В сентябре прошлого года Верховный суд (ВС) России отклонил жалобу представителя КПРФ Валерия Рашкина на лишение его статуса депутата Госдумы. Он объявил, что намерен жаловаться в Конституционный суд.

Валерий Рашкин намерен обжаловать решение в Верховном суде. «Я планирую пройти всю вертикаль, чтобы понять, можно ли найти в судах хоть какую-то справедливость»,— сказал господин Рашкин «Ъ». Он отметил, что претензии к постановлениям суда у него остались прежними, в частности, по его словам, суд не учел того, что еще на стадии досудебного рассмотрения дела он полностью добровольно компенсировал причиненный его действиями ущерб. «Еще Калининский районный суд обошел стороной то, что потерпевший — комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области — не предъявил никаких материальных претензий. Я оплатил штраф, закупил корма, купил лосиху, которая все еще находится в Иркутской области, потому что комитет отказывается принимать ее, оплатил корма. Не приняли это во внимание и в апелляционной, и в кассационной инстанциях, хотя рассмотреть возможность компенсации ущерба — обязанность суда»,— сказал Валерий Рашкин.

По словам экс-депутата, процесс над ним «абсолютно политизирован», и его цель — «наказать Рашкина за то, что он активный ­коммунист».

Сергей Петунин