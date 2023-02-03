Ударные пять лет научных учреждений Наркомздрава

В статье, опубликованной в газете «Известия», нарком Семашко отметил, что минувшее пятилетие работы по охране здоровья ознаменовано было, особенно в период войны, жестокой борьбой с эпидемиями, точнее даже с пандемиями (поголовным заболеванием населения). Войска, военнопленные (особенно зараженные солдаты Колчака), беженцы разносили заразу по всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Семашко, 1934 год

Фото: Б. Равикович / Фотоархив журнала «Огонёк» Николай Семашко, 1934 год

Фото: Б. Равикович / Фотоархив журнала «Огонёк»

Изучение инфекций и мер борьбы с ними заняло видное место в деятельности научных учреждений Наркомздрава. Работа была сосредоточена в Государственном институте народного здравоохранения. В сывороточно-вакцинном отделении приготавливались сыворотки и анализировалась их пригодность к употреблению. В частности, изучался разработанный в Парижском Пастеровском институте нашим соотечественником доктором Безредка новый способ вакцинирования — не путем впрыскиваний, а через рот, путем приема соответствующих таблеток.

Руководителю микробиологического отделения ГИНЗа Владимиру Барыкину удалось найти возбудителя сыпного тифа, решив загадку, над которой долго ломали голову европейские ученые.

Профессор Евгений Марциновский, один из виднейших знатоков малярии в Европе, проделал интереснейшие наблюдения над развитием и жизнью комара, передающего малярию, организовал в России 14 научных станций по борьбе с малярией, снарядил несколько экспедиций для того, чтобы на местах осуществить практические мероприятия по борьбе с болезнью.

Под руководством профессора так называемого санитарно-гигиенического отделения Петра Диатроптова проводится санитарно-статистическое изучение эпидемий последних лет, исследуется значение «витаминов» (особых добавочных питательных веществ) для развития эпидемических заболеваний, разрабатывается вопрос об ионизации воздуха как активном факторе, производящем укрепляющее и лечебное действие.

На биологическом отделении под руководством профессора Николая Кольцова проводятся интересные опыты по превращению одних животных видов в другие (например, аксолотля в амблистому), производятся работы по нашумевшему за последнее время «омолаживанию» организмов или, точнее, по вопросу о деятельности желез внутренней секреции (не так давно была произведена операция пересадки яичников от молодой курицы к старой, в результате чего у нее восстановилась способность нести яйца). Проводятся также опыты по пересадке глаз у животных, давшие благоприятные результаты: уже имеются кролики с прижившимися чужими глазами.

Для того чтобы перечислить все достижения советской медицинской науки за пять лет, потребовались бы целые тома литературы.

Статья Николая Семашко «В научных учреждениях Наркомздрава» была опубликована в «Известиях» 7 ноября 1922 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев