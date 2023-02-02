Музей исчезающего самоисцелителя

В Мехико открылся музей аксолотля — саламандры, которая водится только в Мексике и находится под угрозой полного исчезновения. Одна из самых удивительных способностей аксолотля — регенерация: животное может заново отрастить не только утраченные конечности или участки кожи, но даже сердце и мозг!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аксолотль в Москвариуме

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Аксолотль в Москвариуме

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вместе с музеем работает природоохранный центр, они разместились в зоопарке Чапультепек. Фернандо Гуаль, заведующий отделом сохранения дикой фауны зоопарка, объясняет, что значительная часть экспозиции имеет своей целью экологическое образование посетителей.

Аксолотль — культовое животное цивилизации ацтеков — в него превратился бог грозы и смерти Ксолотль, брат-близнец Кетцалькоатля, одного из главных богов ацтекского пантеона. Ксолотль превратился в саламандру, потому что его преследовали другие боги, чтобы принести его в жертву. Несмотря на превращение в аксолотля, боги поймали и убили Ксолотля.

Ритуальное значение аксолотля проявлялось также в том, что их подавали к столу правителей — тлатоани.

Самым известным среди аксолотлей стал вид, обитающий на юге Мехико, в районе Хочимилько, но в стране водятся еще 16 видов-эндемиков, каждый из которых — «посол своего болота».

Домом для аксолотля из Хочимилько была система грязных каналов, оставшихся от некогда обширной транспортной системы на манер венецианской,— ее построили ацтеки. Но с тех пор вода в каналах стала не грязной, а ядовитой, в каналах поселились рыбы-пришельцы, никогда прежде в Мексике не водившиеся, и им полюбился вкус молодых аксолотлей,— и знаменитые саламандры почти полностью исчезли.

Но даже и сейчас, говорит Гуаль, в каналах Хочимилько обитает 11% всего биоразнообразия Мексики, а всего в стране 370 видов земноводных, и по этому показателю Мексика занимает пятое место в мире.

«Говоря откровенно, я очень, очень, очень, очень взволнован тем, что имею возможность наблюдать, как аксолотли едят, как они живут, просто какие они»,— восторгается посетитель музея Фернандо. Он показывает татуировку на руке — маленького аксолотля: «Это мой знак на всю жизнь!»

по материалам Reuters.

Ольга Грибова