«Молот» проиграл «Дизелю» по буллитам

Пермский хоккейный клуб «Молот» провел очередной матч на своем льду - против пензенского «Дизеля». Несмотря на то, что команды расположились в разных частях турнирной таблицы, игра получилась упорной. Основное время поединка завершилось вничью 3-3. В составе хозяев шайбы забросили Илья Чефанов, Константин Пархоменко и Владислав Ушенин.

В овертайме зрители забитых голов не увидели, а в серии буллитов сильнее оказались гости. Следующую встречу «Молот» проведет так же на своем льду 3 февраля. Соперником будет ХК «Тамбов».