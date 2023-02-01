Диагнозы не освободили из-под ареста

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) отказал в удовлетворении жалобы защиты бывшего зампредседателя правительства региона Елены Лопаевой на продление ей домашнего ареста до 8 апреля. Авторы жалобы указали, что госпоже Лопаевой, которая обвиняется в растрате более 67,7 млн руб., требуется срочная стоматологическая операция. Кроме того, вопреки доводам следствия, она не имеет возможности скрыться или воспрепятствовать расследованию дела. Представитель гособвинения настаивал, что Пермский краевой суд принял верное решение, а невозможность нахождения ее под домашним арестом не подтверждается медицинскими документами. Сама госпожа Лопаева рассказала, что написала явку с повинной о халатности, но никакого решения по этому документу следствие пока не приняло.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Жалобу защиты Елены Лопаевой рассматривал судья Четвертого апелляционного суда Андрей Костров. Госпожа Лопаева с адвокатами принимали в нем участие из здания Пермского краевого суда через систему видео-конференц-связи. Суть жалоб сводилась к тому, что мера пресечения в виде домашнего ареста, по мнению обвиняемой и адвокатов, является излишней. Обращаясь к суду, Елена Лопаева сообщила, что «пять месяцев провела в тюрьмах», поэтому истощена как физически, так и психологически. По словам обвиняемой, из-за прерванного после задержания стоматологического лечения она сейчас с трудом может употреблять только жидкую пищу. «Состояние ухудшается, мне нужно срочное хирургическое вмешательство, но инспекция (ГУФСИН по Пермскому краю.— «Ъ-Прикамье») имеет право возить меня только в прокуратуру, суд и органы следствия, но не в медучреждения. Поэтому получать медпомощь я не могу»,— посетовала госпожа Лопаева. Она заявила также, что в условиях домашнего ареста не может осуществлять обязанности по заботе о несовершеннолетнем ребенке и неизлечимо больной матери.

Защитники обвиняемой, адвокаты Ильдар Салахиев и Андрей Березин, просили суд избрать доверительнице меру пресечения в виде подписки о невыезде или запрета определенных действий. Господин Салахиев заявил, что не согласен с выводами суда первой инстанции, будто на свободе обвиняемая может скрыться за границей, воздействовать на свидетелей или иным способом воспрепятствовать следствию. Адвокат отметил, что загранпаспорт госпожи Лопаевой находится в СКР, поэтому сбежать из страны она не сможет. Кроме того, предварительное следствие по делу завершено, госпожа Лопаева и защитники знакомятся с его материалами. «Мы ежедневно читаем по одному тому дела,— рассказал Ильдар Салахиев,— но до допросов свидетелей пока не дошли. Так что мы не знаем даже их круга и не можем ни на кого давить». Также он просил суд обратить внимание на состояние здоровья обвиняемой. «Уголовное расследование не может быть мерой наказания, но она уже испытывает страдания»,— уверен адвокат.

Его коллега Андрей Березин добавил, что, по его мнению, с начала прошлого года следствие приводит практически аналогичные аргументы. Он также полагает, что Елена Лопаева не может влиять на свидетелей из числа сотрудников органов госвласти, поскольку уже около трех лет не работает в них. «Смею утверждать, что сегодня нет и никаких лиц, которые проходят свидетелями по делу и продолжают работать в администрации Пермского края»,— убежден защитник.

Представитель генпрокуратуры Олег Леванов заявил, что считает решение Пермского краевого суда о продлении домашнего ареста законным и обоснованным. Он напомнил, что госпожа Лопаева обвиняется в тяжком преступлении, за совершение которого предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. По словам гособвинителя, обоснованность подозрения экс-чиновницы в его совершении неоднократно проверена судом. При этом обстоятельства, на которые опирался суд при избрании меры пресечения, «не отпали». «Возможность выезда за границу у Лопаевой сохранилась. На постсоветском пространстве есть страны, куда можно попасть и по внутреннему паспорту,— отметил господин Леванов.— Никаких медицинских документов, которые бы подтверждали невозможность нахождения под домашним арестом, в материалы дела так и не представлено».

В итоге апелляционный суд оставил решение краевого суда без изменений. Защитники Елены Лопаевой не исключили, что после изучения мотивировочной части решения на этот судебный акт будет подана кассационная жалоба.

Дмитрий Астахов