«Он был соткан из противоречий»

В Екатеринбурге прошли мероприятия, приуроченные ко дню рождения первого президента России Бориса Ельцина. Сегодня ему бы могло исполниться 92 года. Утром около полусотни жителей Екатеринбурга возложили цветы к его мемориалу, а затем в Ельцин Центре прошла презентация новой книги об истории семьи Бориса Ельцина. Посещение центра и экскурсии сегодня были для всех бесплатными. Мероприятия в честь дня рождения первого президента, рожденного на Урале, посетил корреспондент «Ъ-Урал» Диана Сунагатуллина.

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Утром 1 февраля около полусотни человек собрались у памятника первому президенту РФ Борису Ельцину возле Ельцин Центра. Возложить красные розы и гвоздики к мемориалу пришли уральский полпред Владимир Якушев, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат Госдумы Павел Крашенинников и другие.

«Я Бориса Николаевича лично знал, работал с ним. Естественно, как и любой большой человек, он соткан из противоречий. Но, тем не менее, он не дал развалиться России, хотя центробежные движения были после распада Советского Союза.

Он смог в это время устоять, принять решения на тот момент не популярные. Поэтому важна эта дата и наш великий Борис Николаевич Ельцин — историческая фигура мирового масштаба»,— рассказал после церемонии Павел Крашенинников.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в Свердловской области. После окончания Уральского политехнического института работал в сфере строительства. С конца 1960-х — на партийной работе. Был первым секретарем Свердловского обкома, членом ЦК КПСС, первым секретарем Московского горкома, кандидатом в члены Политбюро. В 1987 году выступил с критикой работы Политбюро, но вскоре покаялся. Был снят с должности первого секретаря МГК. С 1988 года — первый зампред Госстроя. В 1989 году был избран народным депутатом СССР, в 1990 — народным депутатом и председателем Верховного совета РСФСР. 12 июня 1991 стал первым президентом России, переизбрался в 1996 году. 31 декабря 1999 года ушел в отставку. Скончался Борис Ельцин 23 апреля 2007 года.

В этот день Ельцин Центр сделал свободными вход в музей и экскурсии для горожан. По данным организации, бесплатным посещением к вечеру воспользовались более 1 тыс. человек. Всего ЕЦ в этот день посетили более 6 тыс. человек. «В музей, вообще, приходит много людей, а в бесплатный день, когда мы готовим специальную программу, конечно, особенно много посетителей. Кто-то приходит первый раз, а кто-то второй и третий, потому что для знакомства с музеем одного раза не достаточно»,— поделилась с «Ъ-Урал» и. о. директора Ельцин Центра Анна Бородулина.

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Помимо экскурсий в Центре состоялась презентация книги «Неизвестный Ельцин» о репрессированных предках первого президента. Автором монографии стала сотрудник музея Рамзия Галеева. «В этот день Борис Николаевич всегда отмечал свой день рождения в кругу самых близких людей, и мы решили не рушить эту традицию», — сказала госпожа Галеева. Так, на презентацию пришли родственники Бориса Ельцина, а также представители архивов, музеев и библиотек, которые помогали автору книги в подготовке материала. «Первый факт из его биографии — это дата и место рождения, 1 февраля 1931 года, село Бутка. За этими документами поехали в Талицкий район, в местном архиве хотели найти подлинный документ о рождении Ельцина. Но в том фонде, где предполагалось их найти, их не было. Нашли их в другом фонде, и в бумагах другого сельсовета.

Мало того, в документе была указана другая дата рождения, а в графе места рождения — прочерк»,— удивила всех автор книги.

Узнать дату сотрудники музея попытались у двоюродной сестры первого президента Серафимы Гомзиковой. Она удивилась, сказав: «А мы не знали, что у Бори другая дата по документам. Привыкли уже, что всегда отмечаем 1 февраля». За этими же разъяснениями исследователи обратились в администрацию президента. Однако там также затруднились ответить. «Вот на этот вопрос и многие другие неожиданные ответы вы можете найти в книге»,— заинтриговала публику Рамзия Галеева. По ее словам, книга посвящена истории трех поколений Ельциных-Старыгиных. Написание книги началось с письма президента Ельцина ветерану войны. В письме он поздравил ветерана, указав, что его родственники также воевали: «Один мой дядя погиб на фронте, другой пропал без вести, третий вернулся инвалидом». Полтора года поисков привели исследователей к следующим выводам: погиб на фронте Андриан Игнатьевич Ельцин, младший брат отца Бориса Ельцина, пропал без вести Михаил Васильевич Старыгин, младший брат его матери, а вернулся инвалидом Дмитрий Игнатьевич Ельцин, средний брат его отца.

Позже выяснилось, что Михаил Старыгин также погиб на фронте. Из архива административных органов удалось узнать, что до июня 1941 года он призывался в ряды Красной армии из Первомайского сельсовета и станции Сотрино. «Станция Сотрино — это же Серовский район. А не здесь ли отбывали ссылку родственники Бориса Ельцина?»,— рассуждала Рамзия Галеева. Автор книги нашла родственников Михаила Старыгина — Александра и Евгения, которые приходятся внуками и детьми его родной сестры Ольги Васильевны Старыгиной.

Родственники Бориса Ельцина приехали на презентацию книги.

«Сами мы из Североуральска. При рождении знали, что мы родственники Ельцина. К нам конкретно было мало вопросов, были к бабушке, в первую очередь. У нее очень большая информация жизненной истории. Она искала фотографии два или три года назад, когда первый раз с этой просьбой обратились»,— рассказали «Ъ-Урал» Александр и Евгений.

Как уточнила госпожа Галеева, родственники Ельциных были уроженцами Бассмановского села, но их раскулачили, и «судьба забросила их в Североуральск». Заведующий научным отделом музея Бориса Ельцина Евгений Емельянов рассказал, что им удалось документально подтвердить историю раскулачивания дедов Ельцина (Игнатия Ельцина и Василия Старыгина). «Это (раскулачивание – «Ъ-Урал») было в 1931 году. И благодаря этому документу удалось узнать, где жили Ельцины, когда родился Борис Николаевич. Выяснилось, что его семья в феврале 1931 года числилась в селе Бассмановское. Родители Ельцина были колхозниками в одном из Бассмановских колхозов»,— пояснил Евгений Емельянов. По его словам, в начале 30-х годов колхозники имели возможность отходить на заработки из родного села. Так поступили и родители Борис Ельцина. Они отправились в Бутку, где и родился их сын. Зарегистрировали его уже в Бассмановском.

«Родственники Бориса Николаевича принимают участие в жизни музея и в написании этой книги. Это история их семьи. Мне кажется, что им важно это знать»,— отметила Анна Бородулина.

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