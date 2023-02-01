С серьезным капстроем

В региональном министерстве строительства произошли первые после смены руководства кадровые изменения. Новый глава ведомства Артем Габдрахманов, занявший этот пост менее месяца назад, назначил гендиректором краевого управления капитального строительства бывшего топ-менеджера «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по капстроительству Антона Плаксина. Эксперты положительно отзываются о новом руководителе управления и обращают внимание на большой объем работы УКСа, среди первостепенных задач обознаются стройки к 300-летию Перми. Собеседники обращают внимание на то, чтобы новый руководитель управления капстроя впоследствии не стал слишком «бюрократизирован».



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В министерстве строительства Пермского края, которое недавно возглавил Артем Габдрахманов, начались первые кадровые перестановки. По данным краевого минстроя, руководителем подведомственной министерству структуры — управления капстроительства (УКС) Пермского края — назначен бывший топ-менеджер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Антон Плаксин, где он занимал должность замгендиректора по капстроительству. В краевом УКСе Антон Плаксин сменил Александра Лозовского, исполнявшего обязанности гендиректора управления последние два с половиной года. Нового руководителя представили коллективу управления капстроительства 1 февраля.

Антон Плаксин в 1997 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2006–2008 годах занимался жилищным строительством в ГК «Ренова» в Перми и Пермском крае. С 2009 года перешел в «Кама-Ойл», дочернее предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Напомним, в конце января ушел в отставку министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров, а его место занял Артем Габдрахманов, работавший до этого главным архитектором региона — замминистра регио­нального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

Краевое УКС занимается выработкой и реализацией региональной политики в сфере градостроительства, участвует в реализации инвестпроектов, по которым краевой минстрой — главный распорядитель бюджетных средств. Управление курирует крупные стройки региона, например возведение зоопарка, художественной галереи, социальных, образовательных объектов и прочего.

«Должность руководителя краевого УКСа была вакантной, и минстрой ее „закрыл“. Был найден профессио­нальный управленец, с хорошими рекомендациями и большим опытом,— подчеркнул депутат краевого заксобрания, внештатный советник губернатора по строительству Павел Черепанов.— „ЛУКОЙЛ-Пермь“ традиционно имеет большие объемы инвестиций, поэтому я думаю, что ему (Антону Плаксину.— «Ъ-Прикамье») хватит профессионализма, чтобы справиться с поставленными задами. Управлению капстроительства Пермского края в ближайшее время предстоят большие объемы работ, и для их выполнения нужен сильный, продуктивный человек». По словам господина Черепанова, у регионального УКСа много задач, но среди первостепенных — возведение объектов, приуроченных к 300-летию Перми. Напомним, что к юбилею города строятся краевая музыкальная школа, спорткомплекс «Энергия», краевая клиническая инфекционная больница, новые здания художественной галереи, оперного театра и другие объекты.

Председатель комитета по развитию инфраструктуры Антон Удальев рассказал, что знаком с Антоном Плаксиным. «Я сталкивался с ним еще в бытность работы в правительстве Пермского края. Мы работали в том числе по техприсоединению объектов „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“. Антон Плаксин готов гибко подходить к решению различных вопросов»,— заметил господин Удальев. Главное, по мнению Антона Удальева, чтобы новый руководитель УКСа впоследствии не стал слишком «бюрократизирован» на своей должности. Назначение нового гендиректора управления капстроительства собеседник объяснил недавними назначениями Андрея Алякринского «инфраструктурным» вице-премьером краевого правительства и Артема Габдрахманова — министром строительства Прикамья. «Новая команда выбирает тех людей, с которыми ей будет комфортно работать. Это нормальное явление»,— резюмировал Антон Удальев.

Евгения Ахмедова