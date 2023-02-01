Всех вам пермблаг

Власти Перми намерены оптимизировать структуру управления благоустройством города. Планируется, что отвечающие за эту сферу МКУ при районных администрациях к лету будут реорганизованы в единое учреждение. В мэрии рассчитывают, что это повысит качество содержания улиц и эффективность расходования бюджетных средств. Собеседники в районных администрациях положительно восприняли перспективу сложить ряд полномочий. Депутаты гордумы считают решение администрации целесообразным, так как уверены, что такой шаг поможет привести работы по благоустройству к единым стандартам. Эксперты полагают, что необходимость изменений в этой сфере действительно есть. Однако, по их мнению, у централизации функций есть свои недостатки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Все отвечающие за благоустройство МКУ, работающие при администрациях районов Перми, будут реорганизованы в форме слияния в единое муниципальное казенное учреждение «Содержание объектов благоустройства». Соответствующее постановление администрации города, датированное 25 января, размещено на сайте мэрии. Как следует из документа, основной целью деятельности нового учреждения будет обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, плоскостных парковок и объектов озеленения общего пользования. МКУ «Содержание объектов благоустройства» будет подведомственно напрямую городскому департаменту дорог и благоустройства. Его штат будет состоять из 73 человек. Провести реорганизацию планируется до 1 июня 2023 года.

В пресс-службе горадминистрации «Ъ-Прикамье» пояснили, что новое учреждение создается, чтобы напрямую контролировать состояние благоустройства на территории всего города. «Это позволит повысить качество перспективного и текущего планирования деятельности в сфере содержания дорог и благоустройства, а также эффективно использовать финансовые ресурсы на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог и других объектов благоустройства»,— считают в администрации. В настоящий момент прорабатываются связанные с реорганизацией юридические вопросы.

Сейчас в Перми работают восемь МКУ «Благоустройство»: при администрациях каждого из семи районов города и при администрации поселка Новые Ляды. Основная задача этих казенных учреждений — организация и контроль качества содержания городских улиц. Ведомства отвечают за ремонт и уборку дорог, остановочных пунктов и объектов озеленения.

По одной из версий, идея реорганизовать МКУ принадлежит замглавы Перми по городскому хозяйству Дмитрию Галиханову, который курирует работу департамента дорог и благоустройства.

Объединение районных служб не коснется центрального планировочного района Перми — содержание улиц здесь сейчас контролирует край. Такими полномочиями наделили дорожно-эксплуатационную службу КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», подведомственного минтрансу региона. Данное решение было принято после проблем с уборкой снега в центре Перми прошлой зимой. В конце декабря 2022 года служба приступила к работе.

Собеседник среди руководителей районов, пожелавший остаться анонимным, положительно воспринял планы мэрии. Он отмечает, что благодаря созданию единого учреждения районные администрации будут избавлены, в частности, от необходимости контролировать уборку снега, потому что эта тема часто вызывает общественный резонанс.

Заместитель председателя комитета Пермской думы по городскому хозяйству Эдуард Гараев считает решение администрации города оправданным. Он уверен, что единое учреждение позволит лучше выстроить работу с подрядчиками. «Зимний период показал, что сейчас в каждом районе по-разному организовано взаимодействие с подрядчиками, отличаются меры воздействия и профилактики невыполнения контрактов. А такого быть не должно. У города все-таки больше возможностей контролировать подрядчиков, больше рычагов»,— рассуждает господин Гараев. Также он видит необходимость в установлении единых стандартов благоустройства в городе: одинаковых подходов к стоимости материалов, составлению проектно-сметной документации и так далее. «Здесь у городской администрации больше наработанного опыта проектирования, экспертизы и контроля, чем у специалистов на местах»,— отмечает депутат.

Бывший глава Ленинского района Перми Александр Козенков обращает внимание, что благоустройство составляет значительную часть функционала руководителя районной администрации. Особенно это касается глав центральных районов, за содержанием которых нужно следить особенно тщательно, так как они являются «лицевыми». По мнению господина Козенкова, сейчас эффективность работ по благоустройству краевой столицы, в том числе по уборке улиц, оставляет желать лучшего. «Меня лично как жителя не вполне устраивает состояние города. Я не хочу критиковать краевое предприятие — оно только начало работу, идет период становления. Но очевидно, что нужны еще какие-то меры»,— полагает он. Поможет ли такая мера, как создание единого учреждения, экс-глава Ленинского района оценить затрудняется. «Не всякое укрупнение идет на благо. Здесь необходимо все тщательно просчитать»,— говорит Александр Козенков.

Политтехнолог Алексей Чусовитин видит в намерении пермской администрации взять под свой непосредственный контроль благоустройство районов в большей степени желание централизовать бюджетные потоки. Однако, по его мнению, такой шаг может, напротив, снизить контроль расходования бюджетных средств. «Когда запланированные на благоустройство средства разбиты по районам, все прозрачно — местная администрация либо выполнила работы, либо нет. Когда это одна большая сумма, отследить, куда идут деньги, всегда тяжелее»,— поясняет господин Чусовитин. В том, что сосредоточение функций в одних руках повысит качество содержания районов, он тоже сомневается. «На мой взгляд, управляемость не улучшится, как ожидается, а ухудшится. Контролировать процессы в отдаленных районах из центра города сложно, сроки решения каких-либо проблем значительно увеличатся. Я считаю, что администрациям районов, наоборот, нужно давать больше инициативы и возможностей»,— отмечает эксперт. Оценить предлагаемые мэрией изменения в полной мере, по его словам, можно будет довольно быстро: «Уже после юбилея города мы увидим, дали они эффект, которого планировалось достичь, или нет».

Екатерина Артемова