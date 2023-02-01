Спрос на размещение в Сочи со стороны бизнес-туристов упал на 13%

Востребованность отельной инфраструктуры Сочи со стороны представителей бизнеса упала на 13% к 2021 году и на 22% к «допандемийному» 2019-му, говорится в исследовании компании «Аэроклуб» (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Вместе с тем средняя стоимость проживания в Сочи выросла на 14% и составила 6,1 тыс. руб. за ночь. В гостиницах курорта бизнес-туристы в среднем останавливались на две ночи.

В целом по России спрос на отельную инфраструктуру со стороны представителей бизнеса остался на уровне 2021 года. При этом доля ночей в региональных отелях выросла с 78% в 2019 году до 81% в 2022-м. Средняя продолжительность проживания составила, как и в предыдущие годы, две ночи. Средняя стоимость выросла на 9% по сравнению с 2021 годом и равнялась 4,6 тыс. руб. (+7% к 2019) за ночь.

Чаще всего деловые туристы выбирают отели категории «три» и «четыре звезды», на них пришлось 33% и 38% ночей. В пятизвездочных гостиницах командированные сотрудники проживали в 9% случаев. 15% бизнес-туристов останавливались в квартирах и апартаментах.

Эксперты отметили падение спроса на отели Москвы по сравнению с 2021 годом на 22%. Санкт-Петербург, напротив, смог удержать объем деловых туристов и вернулся к допандемийной доле в 7%. В Казани деловые путешественники останавливались на 63% чаще, чем годом ранее. Спрос на отели Красноярска вырос на 21% к 2021 году, а в Екатеринбурге сохранился на прежнем уровне. Во Владивостоке в 2022 году останавливалось в два раза больше бизнес-туристов, чем годом ранее, и он стал лидером по продолжительности проживания, которая в среднем составляла неделю. Также в топ-10 самых востребованных городов с точки зрения отельной инфраструктуры вошли Нижний Новгород (-18% к 2021), Ростов-на-Дону (+74%), Иркутск (+21%) и Новосибирск (-23%).

Чаще всего в отелях России останавливались сотрудники добывающих и обрабатывающих компаний, энергетики, на них пришлось 36% от всех бронирований (29% в 2021 году).

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram