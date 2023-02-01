«Транснефть» увеличит перевалку нефти в сторону Новороссийска

ПАО «Транснефть» в рамках второго этапа проекта расширения магистрального нефтепровода Куйбышев – Тихорецк панирует увеличить его пропускную способность на 15 млн тонн. Таким образом, перевалка нефти в сторону Новороссийска увеличится до 52 млн тонн в год, сообщается в корпоративном журнале «Трубопроводный транспорт нефти».

«С учетом тех ограничений, с которыми сталкиваются российские компании на внешних рынках, критически важно создать маршруты для диверсификации экспортных потоков нефти», - цитирует издание первого вице-президента «Транснефти» Максима Гришанина.

По его словам, увеличение пропускной способности магистрального нефтепровода по маршруту от Самары до Новороссийска позволит нарастить поставки сернистой нефти на заводы на юге России и на экспорт через порт Новороссийск.

В декабре на сайте компании были опубликованы итоги реализации первого этапа проекта по расширению пропускной способности магистрального нефтепровода МН Куйбышев – Тихорецк до 40 млн тонн нефти в год.

Мероприятия по увеличению пропускной способности нефтепровода на участке «Самара – Зензеватка» начались в 2018 году. За это время заменили более 500 км линейной части нефтепровода.

Наталья Решетняк

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