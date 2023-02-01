Уроженец Ярославской области погиб в СВО

В ходе специальной военной операции на Украине 17 января погиб 32-летний мобилизованный Александр Веселов из Ярославской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

"Церемония прощания с военнослужащим пройдет в четверг, 2 февраля, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11 часов",— рассказали в правительстве.

В сообщении уточняется, что погибший был рядовым и старшим стрелком. Семья военнослужащего получит компенсации из регионального бюджета.

Алла Чижова