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Уроженец Ярославской области погиб в СВО

В ходе специальной военной операции на Украине 17 января погиб 32-летний мобилизованный Александр Веселов из Ярославской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

"Церемония прощания с военнослужащим пройдет в четверг, 2 февраля, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11 часов",— рассказали в правительстве.

В сообщении уточняется, что погибший был рядовым и старшим стрелком. Семья военнослужащего получит компенсации из регионального бюджета.

Алла Чижова

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