В Адмиралтейском районе Петербурга закрыли «Дикси» после обнаружения крысиной норы

Магазин «Дикси» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на Большой Подьяческой улице приостановил работу по решению Октябрьского районного суда. По итогам проверки 20 января в нем нашли помет крыс и их нору, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Проверяющие также зафиксировали, что уборка зала и склада проводится крайне плохо, а документы о ежемесячной генуборке, как и швабры попросту отсутствуют. Всего в списке более десятка нарушений. Защитник АО «Дикси Юг» на заседании суда их признал, но ответил, что все проблемы устранены, предоставив фото и документы.

Магазин на Большой Подьяческой будет закрыт в течение двух месяцев.

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