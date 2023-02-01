В Ярославле определены сроки ремонта ледового комплекса Чемпион»

Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Чемпион» в Ярославле должен быть выполнен до 5 октября 2023 года. Информация содержится в конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

ФОК «Чемпион» расположен на улице Панина в Дзержинском районе Ярославля. Осенью 2022 года мэрия Ярославля признала объект аварийным и закрыла его для спортсменов. 31 января 2023 года объявлен электронный аукцион, который определит подрядчика, что займется капитальным ремонтом ФОКа. Цена контракта может составить 63,8 млн руб.

Согласно графика, в марте начнется ремонт кровли и фасада здания, параллельно будут вестись работы внутри Фока. В последнюю очередь, уже в июле, будут делать систему охлаждения ледового поля. Все работы целиком подрядчик должен завершить до 5 октября 2023 года.

Андрей Иванов