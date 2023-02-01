Цифровая экосистема МТС и МТС-банк объявили о запуске сервиса бесконтактной оплаты телефоном. Сервис «МТС Pay» позволяет добавлять дебетовые и кредитные карты разных российских банков в приложение «МТС Pay» и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату. Сервис доступен абонентам других операторов и клиентам российских банков. Помимо мобильного приложения «MTC Pay» он включает в себя внешний NFC-модуль — Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве. Данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде. С 1 февраля можно оставить предзаказ на NFC-модуль — Pay Tag. Первые 50 тыс. пользователей получат его бесплатно.

Авиакомпания Hainan Airlines с 19 февраля начнет выполнять еженедельные прямые рейсы из Петербурга в Пекин, сообщили в аэропорту Пулково. Рейсы будут выполняться по воскресеньям на лайнере A330-300. Регулярное сообщение между Петербургом и Пекином было прервано в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19.

В крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании Orlen заявили, что готовы полностью отказаться от поставок российской нефти в случае введения новых санкций на импорт. Уже 90% нефти, перерабатываемой группой Orlen, поставляется из других стран, не из России, подчеркнули там. Заменить российскую нефть в Польше намерены сырьем из США, регионов Персидского залива и Северного моря.